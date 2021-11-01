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01.11.2021 19:44
Рубрика: Происшествия

Под Владимиром подросток разбился, упав с опоры ЛЭП

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области по факту гибели подростка на линии электропередачи организована доследственная проверка.

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ЧП произошло на территории города Гусь-Хрустальный. По информации следственного управления СК РФ по Владимирской области, 31 октября в пятом часу дня 17-летний юноша, находившийся в компании друзей, решил взобраться на опору линии электропередачи неподалеку от железнодорожных путей.

- Поднявшись на высоту около 40 метров, молодой человек в течение нескольких секунд находился на ней, после чего стал спускаться вниз и зацепился за электрический кабель. От поражения электрическим током он сорвался вниз и упал на землю, получив многочисленные телесные повреждения, в результате чего скончался на месте происшествия, - рассказала официальный представитель СК РФ по региону Мария Серова.

В ведомстве отметили, что погибший увлекался подъемами на большие высоты.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, органы СК намерены дать оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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