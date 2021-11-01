С 1 ноября в Москве можно вызвать ветеринара на дом со скидкой

С 1 ноября в Москве стартует акция на вызов бригады ветеринаров на дом. В течение двух месяцев, до 31 декабря, приезд спецавтомобиля ветеринарной помощи из государственных клиник обойдется владельцам животных почти на 30% дешевле - 827 рублей вместо 1180. Остальные услуги оплачиваются отдельно по прейскуранту. Председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин рассказал:

"Мы решили организовать акцию для того, чтобы вызов ветеринарной бригады на дом стал более доступным для жителей города, у которых есть домашние животные. В текущей эпидемиологической ситуации эта услуга особенно актуальна, поскольку, несмотря на важность заботы о собственном здоровье, мы должны продолжать заботиться и о наших питомцах".

Сегодня для оказания помощи домашним животным на дому в столице работают 11 спецавтомобилей. Эти машины - самые настоящие ветклиники на колесах, которые оснащены всем необходимым современным диагностическим оборудованием.

На выезде ветеринары могут оказать неотложную лечебную помощь, провести вакцинацию, лабораторные исследования и даже сделать несложную хирургическую операцию. В случае необходимости специалисты доставят вашего питомца в ближайшую ветеринарную клинику для более детальной диагностики или более сложного хирургического вмешательства.

Во время визита на дом ветеринары также консультируют владельцев по вопросам содержания, кормления и ухода. Отметим, что в составе бригад работают высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт спасения животных в сложных ситуациях.

Напоминаем, что служба ветеринарной помощи на дому оказывается круглосуточно. Вызвать врача для своего питомца можно по телефону: +7 (495) 612-04-25 или онлайн на портале mos.ru.