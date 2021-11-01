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01.11.2021 11:10
Рубрика: Общество

Столичные мотоспасатели совершили более 2 тыс. выездов в этом году

Текст: Ирина Огилько

С мая по октябрь 11 расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно патрулировали основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха во всех округах столицы. За это время они совершили более двух тысяч выездов. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Фото: пресс-служба Департамента ГО, ЧС и ПБ
В столице оценили навыки пожарных и спасателей

"Мотогруппы спасателей привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В минувшем сезоне они шесть раз участвовали в тушении пожаров, 156 раз - в ликвидации ДТП, 103 раза оказывали помощь пострадавшим, провели более 1,6 тысяч профилактических патрулирований, обеспечивали безопасность на городских мероприятиях, помогали искать заблудившихся в лесу.

До мая следующего года спасатели продолжат нести боевое дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей и будут готовиться к новому мотосезону.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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