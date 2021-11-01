В центре Москвы автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

В центре Москвы 11-летнего мальчика сбила машина на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал автоинспекции Москвы.

На Тестовской улице, 10, водитель автомобиля "Хендай Гетц" не заметил красный сигнал светофора и пешехода, переходящего дорогу. Машина на полном ходу сбила 11-летнего ребенка, переходившего улицу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

"Мальчик госпитализирован с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга и подкожная гематома головы", - сообщает ведомство.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по данному факту