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01.11.2021 18:17
Рубрика: Происшествия

В Ярославле завершено следствие по делу о коррупции в региональном ГУМЧС

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В прокуратуре Ярославской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника регионального ГУМЧС РФ - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексея Кучера и его заместителя Евгения Репина.

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Фигурантам дела инкриминируется получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пункты "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ). Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.

В облпрокуратуре рассказали, что, по версии следствия, обвиняемые в 2018 - 2020 годах получили от разработчиков специальных технических условий по пожарной безопасности вновь построенных или переоборудованных зданий взятки в размере от 100 до 450 тысяч рублей за их согласование.

- Всего в указанный период они получили один миллион 130 тысяч рублей, - сообщила официальный представитель надзорного ведомства Яна Смирнова.

Дело по существу будет рассматривать Кировский районный суд Ярославля.

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