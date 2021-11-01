В Подмосковье мошенник обманул продавца ювелирного салона

В Химках злоумышленник смог обвести вокруг пальца продавца ювелирного салона и похитить драгоценности.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в помещение салона, расположенного в одном из крупных торговых центров, зашел мужчина и представился курьером. Он сообщил, что занимается доставкой украшений, и передал пакет, в котором якобы находились деньги. В ходе продолжительной беседы мошеннику удалось обмануть продавца. В результате он унес из магазина золотое кольцо и колье с бриллиантами.

Вора задержали в Москве сотрудники уголовного розыска. Им оказался ранее судимый 48-летний житель Ленинградской области. Он уже успел продать украденное и потратить деньги.