Задержанная по подозрению в мошенничестве обвинила полицейских в изнасиловании

Подозреваемую в обмане пенсионеров 21-летнюю девушку доставили в столичное ОВД "Люблино", где она, в свою очередь, обвинила полицейских в изнасиловании. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на московскую полицию, сейчас в этой ситуации разбираются сотрудники подразделения собственной безопасности и Следственного комитета.

Известно, что 27-летний мужчина с подругой были задержаны по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров. На мужчину было заведено уголовное дело, а девушку допросили как свидетеля.

На следующий день она заявила, что ее якобы изнасиловал оперативник.