На камчатском рыбоперерабатывающем заводе погиб рабочий

В Камчатском крае следователи начали проверку после несчастного случая на рыбоперерабатывающем предприятии в поселке Нагорный Елизовского района.

Как сообщается на сайте регионального СК, утром 29 октября в цехе по производству рыбной муки было найдено тело 45-летнего мужчины. По предварительным данным, рабочего затянуло в установку для переработки рыбных отходов.

Правоохранители уже назначили экспертизы для установления точной причины гибели рабочего. По итогам проверки будет планируется принять процессуальное решение.