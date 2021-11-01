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Рубрика: Власть

В чукотский поселок самолетом доставили четыре тонны продуктов

Текст: Александр Филимоненко

Ан-24 доставил партию продовольствия из Анадыря в чукотский поселок Провидения, сообщила администрации Провиденского городского округа на своей странице в Instagram.

Два судна с продовольствием отправились из Владивостока на Чукотку

"На борту кисломолочная продукция, яйцо куриное, колбасные изделия анадырского производства, а также лук, капуста, свекла, морковь. Общий вес завезенной продукции составил четыре тонны", - уточнили в администрации.

Все продукты поступят в местный магазин "Арктика".

30 октября в Анадырь из Владивостока пришел теплоход "Пионер", который привез в столицу автономного округа 3,5 тысячи тонн грузов, в основном продовольствие: мясную продукцию, овощи, фрукты. 4 ноября судно зайдет в порт Эгвекинот.

Напомним, что в этом сезоне в округ доставили едва ли половину намеченного объема продовольствия. Из-за сложной навигации в июле-сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. В портах Владивостока скопились грузы для Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.

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