В чукотский поселок самолетом доставили четыре тонны продуктов

Ан-24 доставил партию продовольствия из Анадыря в чукотский поселок Провидения, сообщила администрации Провиденского городского округа на своей странице в Instagram.

"На борту кисломолочная продукция, яйцо куриное, колбасные изделия анадырского производства, а также лук, капуста, свекла, морковь. Общий вес завезенной продукции составил четыре тонны", - уточнили в администрации.

Все продукты поступят в местный магазин "Арктика".

30 октября в Анадырь из Владивостока пришел теплоход "Пионер", который привез в столицу автономного округа 3,5 тысячи тонн грузов, в основном продовольствие: мясную продукцию, овощи, фрукты. 4 ноября судно зайдет в порт Эгвекинот.

Напомним, что в этом сезоне в округ доставили едва ли половину намеченного объема продовольствия. Из-за сложной навигации в июле-сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. В портах Владивостока скопились грузы для Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.