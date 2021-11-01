В Приморье жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

Во время пожара в многоквартирном доме в приморском поселке Горные Ключи огнеборцы спасли более 20 человек.

Сообщение о возгорании в девятиэтажке поступило на пульт пожарно-спасательной службы Кировского района в понедельник в 10.30 утра, рассказали в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Прибывшие спустя четыре минуты расчеты в ходе разведки установили, что очаг находится в квартире на третьем этаже. В 11.24 возгорание удалось локализовать, а в 12.21 полностью ликвидировать.

Были эвакуированы 24 жильца дома, среди спасенных 11 детей. Пострадавших нет. В тушении участвовали 22 человека личного состава и семь единиц техники.