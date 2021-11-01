В Приморье начали проверку из-за брошенной на переезде машины с ребенком

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю организовало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ "Оставление в опасности". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В минувшее воскресенье в соцсетях появилось видео, на котором было запечатлено, как несколько человек пытаются вытолкнуть машину с железнодорожных путей в Уссурийске. В автомобиле находилась десятилетняя девочка. Как впоследствии рассказали очевидцы, в машину с ребенком чуть не врезался поезд. К счастью, машинист вовремя заметил препятствие и сумел остановить состав. После этого авто оттащили в безопасное место.

Прибывшие на место полицейские установили личность владелицы машины. Ей оказалась 44-летняя жительница села Борисовка. Женщина пояснила, что оставила автомобиль с дочерью из-за неотложных дел. В отношении нарушительницы составлен протокол за остановку автомобиля на железнодорожном переезде (часть 1 статьи 12.10 КоАП РФ).

Проверочные мероприятия продолжаются, по их результатам будет принято процессуальное решение, добавили в СК.