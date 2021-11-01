Вблизи Камчатки и Командор зарегистрировали серию землетрясений

В понедельник сейсмологи зарегистрировали сразу несколько землетрясений вблизи восточного побережья Камчатки и Командорских островов.

По информации Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, наиболее сильное - магнитудой 4,7 - произошло ночью 1 ноября рядом с островом Беринга. Его эпицентр находился в 37 километрах к юго-западу от села Никольское, на глубине 40 км. Местные жители подземных толчков не ощутили.

Второе землетрясение - магнитудой 4,3 - зарегистрировали днем близ восточных берегов Камчатки. Его очаг располагался в 87 километрах от Петропавловска, на глубине 50 км. В населенных пунктах полуострова подземные толчки также не ощущались.

Вслед за этим ученые зарегистрировали третье сейсмособытие - и вновь вблизи Командор. На этот раз его магнитуду оценили в 4,3. Эпицентр находился в 219 километрах от Никольского, на глубине 62 км.

Во всех случаях угрозу цунами не объявляли.