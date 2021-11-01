СК возбудил уголовное дело против чиновников самарского минтранса

Возбуждено уголовное дело из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками минтранспорта и автомобильных дорог Самарской области, сообщили в понедельник в СК России по региону.

По версии следствия, начиная с октября 2019 года по ноябрь 2021 года чиновники ведомства допустили недобросовестную реализацию госпрограммы "Развитие транспортной системы".

В рамках заключенного концессионного соглашения по дорогам региона поставили на поток подвоз строительных материалов грузовым автотранспортом. В надзорном органе пришли к выводу, что это повлекло разрушение дорожного покрытия на ряде участков.

- Результаты диагностики в 2020 году показали полное несоответствие некоторых участков установленным стандартам, - пояснили в СК.

Из-за чего закрыли некоторые школьные маршруты в Шигонском районе губернии. В результате 142 ученика не могут ездить в учебные учреждения на школьном автобусе.

Предварительно ущерб, причиненный области недобросовестными действиями чиновников, - не менее 190 миллионов рублей, подсчитали в СК по региону.