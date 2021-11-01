В Башкирии экс-главу района обвинили в выделении сиротам ветхого жилья

48-летний бывший глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении жилья сиротам. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По версии следствия, пострадали от действий чиновника 16 сирот, которым в 2012-2014 годах глава района выделил жилье, купленное на вторичном рынке. В основном это были частные дома. При этом ни межведомственная комиссия, ни квалифицированные специалисты в области строительства не осматривали это жилье и не давали оценку его санитарного и технического состояния.

Прокурорская проверка с участием специалистов Госжилинспекции установила, что на момент покупки дома уже эксплуатировались от 52 до 86 лет, а их общий физический износ превышал 50 процентов.

- Выводы прокуратуры подтвердили проведенные по уголовному делу экспертизы, которые подтвердили: выделенные дома небезопасны и непригодны для проживания граждан, - подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.

Уголовное дело будет рассматривать Белорецкий межрайонный суд.