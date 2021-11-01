В Перми водитель протаранил автомобиль ДПС

В Перми мужчина на автомобиле протаранил экипаж ДПС. Он арестован на 12 суток за умышленное повреждение чужого имущества по статье 7.17 КоАП РФ.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-21083, водитель которого нарушил ПДД. Требование об остановке со стороны сотрудников полиции он проигнорировал и продолжил движение. Наряд ГИБДД начал преследовать машину с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Во время преследования водитель отечественной легковушки допустил столкновение со служебным транспортом ДПС и попытался столкнуть его с дороги.

Нарушитель был задержан в районе поселка Кояново Пермского края. Им оказался местный 22-летний житель, который управлял автомобилем в состоянии опьянения и не имея водительских прав.