Новосибирская область отметит День народного единства в онлайн-формате

Новосибирская область готовится к празднованию Дня народного единства. Мероприятия из-за эпидемиологической ситуации и вызванных ею ограничительных мер пройдут в онлайн-формате.

- Я поздравляю всех с наступающим государственным праздником - Днем народного единства. Жители региона уже привыкли, что в этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия. Понятно, что нам всем хочется дружно отметить этот день, но с учетом всех действующих санитарно-эпидемиологических ограничений и нерабочих дней я рекомендую такие мероприятия перенести на более поздний срок или организовать их проведение в онлайн-режиме, - обратился к участникам оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что массовые мероприятия в эти дни не допускаются.

С 1 по 3 ноября в регионе пройдет интернет-марафон "Россия сближает". Его победитель определится розыгрышем среди тех, кто правильно выполнит наибольшее количество тематических заданий. В Новосибирской области совместно с проектом "Гастрономическая карта России" при поддержке Министерства культуры РФ состоится фестиваль "Кухни народов России". Блюда сибирской кухни приготовят новосибирские деятели культуры и искусства, блогеры и журналисты. Благодаря мастер-классам шеф-поваров страны зрители смогут научиться готовить блюда коренных народов Севера, Кузбасса, Горного Алтая, Бурятии и других регионов.

4 ноября состоится онлайн-программа "Концерт по рецепту", в котором примут участие фольклорные ансамбли и другие творческие коллективы области. В социальных сетях пройдет онлайн-конкурс "Игры и традиции народов России".

С 3 по 7 ноября жители региона смогут принять участие в акции "Большой этнографический диктант". В ночь на 5 ноября они присоединятся к международной акции "Ночь искусств", которую проводит Минкультуры РФ. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурно-досуговые учреждения проведут тематические мероприятия.

Увидеть традиционные народные костюмы, совершить настоящее путешествие во времени, побывать в немецкой деревне и узнать о традициях сибиряков можно будет 4 ноября на youtube-канале Новосибирского областного дома народного творчества. Новосибирская филармония приглашает на онлайн-концерт "Credo Chorus" Новосибирской хоровой капеллы.

Впервые в стране состоится Всероссийская хоровая акция "Надежда", посвященная 50-летию одноименной песни Николая Добронравова на музыку Александры Пахмутовой.

Пользователи социальных сетей могут присоединиться к празднику, используя хэштеги #МыВместе #Мыедины #Россияобъединяет.