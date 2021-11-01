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01.11.2021 12:02

"Транснефть - Западная Сибирь" завершила техперевооружение системы электрохимзащиты нефтепровода

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило техническое перевооружение системы электрохимзащиты участка линейной части магистрального нефтепровода (МН) Омск - Иркутск в Кемеровской области.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Работы выполнялись в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия на 2021 год. Цель - поддержание высокого уровня работоспособности противокоррозионной защиты магистрального нефтепровода для обеспечения его надежной эксплуатации в соответствии с требуемыми нормативными параметрами.

В ходе реализации проекта по техническому перевооружению существующей системы ЭХЗ была выполнена замена анодных заземлителей, протекторов для защиты кожухов, проложены катодные, анодные, дренажные и измерительные кабельные линии. Произведен монтаж контрольно-измерительных пунктов, опор вдольтрассовых линий 10 кВ для электроснабжения оборудования ЭХЗ, новых заземляющих устройств, распределительных высоковольтных устройств катодной защиты, а также дополнительных устройств защиты трубопровода от воздействия блуждающего тока. Всё основное и вспомогательное оборудование ЭХЗ устанавливалось на существующих площадках. Данные о параметрах работы оборудования в дистанционном режиме передаются диспетчеру нефтеперекачивающей станции (НПС) Сокур.

При техническом перевооружении системы электрохимзащиты использовались материалы и оборудование, имеющие сертификаты соответствия или разрешения к применению надзорных органов.

Модернизация системы ЭХЗ линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - важная составляющая в обеспечении промышленной безопасности производственной инфраструктуры предприятия. В 2021 году в зоне ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнено техперевооружение ЭХЗ на линейной части трех нефтепроводов - МН Омск - Иркутск, Александровское - Анжеро-Судженск, Игольско-Таловое - Парабель, а также на технологических трубопроводах НПС Каштан.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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