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Рубрика: Происшествия

В Ангару на территории Иркутска попали нефтепродукты

Текст: Дмитрий Машуков

На поверхности реки Ангара в столице Иркутской области обнаружены масляные пятна. По предварительной информации, нефтепродукты попали в акваторию со строительной площадки, расположенной в районе набережной. Последствия разлива загрязняющих веществ устраняются, сообщили в мэрии Иркутска.

На месте ЧП побывали руководители структурных подразделений городской администрации, сотрудники прокуратуры и полиции. Проводится проверка: специалисты уточняют источник и причины загрязнения.

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Специалисты МКУ "Безопасный город" установили заградительные боны в месте разлива нефтепродуктов, чтобы не допустить их распространения. Для очистки реки применяется сорбент. Эксперты Центра лабораторного анализа и технических измерений ежечасно берут пробы воды. На строительной площадке отключили насосы, утечка нефтепродуктов, ставшая, вероятно, причиной загрязнения, приостановлена.

В мэрии отметили, что для введения режима чрезвычайной ситуации нет оснований. Сегодня,1 ноября, сотрудники Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства подсчитают площадь загрязнения.

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