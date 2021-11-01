Власти раскрыли подробности убийства двух девочек в Туве

На совещании с членами правительства Республики Тыва глава региона распорядился оказать моральную и материальную помощь семье, в которой 31 октября погибли две девочки 9 и 14 лет. Он также раскрыл подробности убийства, сообщает РИА Новости.

Владислав Ховалыг уточнил, что девочки погибли от падения с высоты. По его словам, 23-летний подозреваемый по неизвестной пока причине выбросил сестер из окна восьмого этажа..

Напомним, накануне утром у одного из домов на улице Лопсанчапа в Кызыле были обнаружены две сестры с многочисленными травмами. Девятилетняя девочка умерла на месте происшествия, старшая из сестер скончалась позже в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержан уроженец Тес-Хемского района Тувы, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угон.

Сегодня в мэрии Кызыла рассказали, что житель Тувы, подозреваемый в убийстве, находился в федеральном розыске. Мужчина арендовал комнату у матери погибших девочек.

На совещании в правительстве региона вице-премьер республики по социальным вопросам Елена Хардикова уточнила: мать самовольно забрала дочерей из семьи опекунов и перевезла девочек в Кызыл. Известно, что женщина была осуждена в 2011 году, а ее дочерей отдали в приемную семью в Тоджинском районе. Когда мать вышла из заключения, она несколько раз пыталась вернуть девочек. Но в министерстве труда и социальной политики Тувы и матери, и опекуну объяснили, каков порядок возвращения детей. Не удовлетворившись этой информацией, женщина пошла на нарушение закона. Причем ни инспектор по опеке и попечительству Тоджинского района, ни школа, в которой учились сестры, не уведомили об этом соответствующие органы.