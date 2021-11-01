Против сотрудника колонии в Осетии возбудили дело после поножовщины

Следственный отдел по Иристонскому району Владикавказа возбудил уголовное дело в отношении помощника начальника исправительной колонии №1 в столице Северной Осетии. Мужчину подозревают в проявлении халатности на службе, из-за которой один из заключенных убил другого ножом. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике, орудие убийства заключенный использовал при работе, но не сдал его, как было положено.

- В ночь на 10 октября 2021 года в период несения службы подозреваемого, в помещении столовой исправительной колонии № 1, девять осужденных, отбывающих наказание, грубо нарушали установленные требования в учреждении. После этого между двумя осужденными произошла ссора и один из них, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, имея при себе нож бытового назначения, нанес своему обидчику колото-резанные ранения в область брюшной полости, - говорится в сообщении следственного ведомства.

В результате пострадавший скончался в больнице. По данным следствия, сотрудник колонии имея и опыт, и подготовку, не должен был допустить такого развития ситуации.

Сейчас следователи собирают доказательную базу и готовятся предъявить подозреваемому обвинения.

Как ранее сообщала "РГ", в конце октября в другой исправительной колонии Владикавказа около 200 заключенных устроили бунт. Учиненные беспорядки сопровождались погромами и уничтожением имущества - видеокамер, ограждений и другого оборудования. Прибывшие на место бойцы спецподразделений взяли ситуацию под контроль.