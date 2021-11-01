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01.11.2021 17:17
Рубрика: Происшествия

Двоих калининградцев осудили за оправдание терроризма

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Двоих жителей Калининградской области суд оштрафовал на крупные суммы за пропаганду терактов и оправдание терроризма в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба ФСБ Карелии
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Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, калининградцы размещали в сети "ВКонтакте" информацию, содержащую призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающую теракты, совершенные на территории Российской Федерации. Эта деятельность была задокументирована и пресечена оперативниками управления.

2-й Западный окружной военный суд квалифицировал такую активность в интернете как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205.2 УК России - "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Решением суда оба подсудимых признаны виновными. Каждому назначено наказание - штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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