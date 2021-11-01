В Ленобласти при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В деревне Фалилеево Кингисеппского района Ленобласти при пожаре в многоэтажке погиб мужчина. Сигнал о случившемся поступил в дежурную часть ГУ МЧС России по Ленобласти в 4.23. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильно задымление, причиной которого было возгорание в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома.

- Когда пожар был потушен, в квартире обнаружили взрослого мужчину без признаков жизни, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Приехавшие по вызову медики констатировали его смерть.

Жители соседних квартир были эвакуированы. Больше пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативники. Им предстоит выяснить причину возгорания.