В Петербурге водителя маршрутки задержали за изнасилование пассажирок

В Петербурге сотрудники полиции задержали 49-летнего иностранца, работавшего водителем маршрутного такси. В ведомстве подозревают, что мужчина может быть причастен к изнасилованию женщин в салонах автобусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчине вменяют изнасилование 44-летней женщины возле дома №16 по Тихорецкому проспекту.

Женщина обратилась в полицию несколько дней назад. Она рассказала, что вечером ехала домой, все пассажиры вышли, она осталась в салоне одна. Неожиданно водитель свернул с маршрута, остановился в темном переулке и напал на пассажирку. Сбежать она не могла, поскольку ранее в маршрутке были заблокированы двери.

При аналогичных обстоятельствах возле этого же дома ранее была изнасилована в автобусе 18-летняя девушка. У сотрудников полиции есть основания полагать, что к этому преступлению также может иметь отношение водитель маршрутки.