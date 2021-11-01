Умерла глава управления казначейства в Крыму

Умерла руководитель управления Казначейства в Крыму Жанна Заевская. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Он напомнил, что Жанна Анатольевна руководила Управлением Федерального казначейства многие годы. Заслуженный экономист Крыма, она была отмечена благодарностями министерства финансов и правительства России, а также награждена медалью Республики Крым "За доблестный труд".

Глава Совмина выразил соболезнования родным, близким и коллегам Заевской.

Трудовую деятельность Жанна Заевская начала на заводе "Фиолент" в 1982 году. В начале 1990-х занимала должность главного бухгалтера на Симферопольском протезном заводе, а затем различные посты в республиканских органах исполнительной власти. С 2002 года трудилась в системе казначейства на территории Крыма.