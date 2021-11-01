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01.11.2021 14:45
Рубрика: Власть

В Севастополе эвакуировали правительство из-за сообщения о бомбе

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Сотрудники правительства Севастополя были эвакуированы из здания по улице Ленина, 2 после сообщения о минировании. ЧП произошло утром в понедельник, 1 ноября.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- В 10.00 на электронную почту правительства Севастополя поступило сообщение о том, что в здании заложена бомба, - рассказали в пресс-службе правительства.

Информацию о минировании сразу передали в службу 112, УМВД по Севастополю, УФСБ, Росгвардию. Правоохранители оцепили периметр вокруг здания правительства. Все сотрудники были эвакуированы за 10 минут.

Все помещения проверили, однако взрывное устройство так и не было найдено. Ведется поиск человека, который отправил ложное сообщение о бомбе.

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