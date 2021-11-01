На Урале на месяц закрыли кадетскую школу из-за антисанитарии

В Богдановиче на 30 суток приостановили деятельность политехникума, на базе которого работает кадетская (казачья) школа-интернат. В учреждении нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Дети, которые находились в техникуме, подхватили инфекционные заболевания, это и послужило основанием для решения суда о возбуждении исполнительного производства, говорится в сообщении пресс-службы ГУФССП по Свердловской области.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора обнаружили, что в учреждении, например, неправильно моют посуду, не контролируют дезинфекционные мероприятия, не обрабатывают кулеры для воды с помощью специального средства, и хранят приборы для чистки туалета вместе с остальным инвентарем для уборки.

Так, суд Богдановича признал политехникум виновным в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства (статья 6.3 КоАП РФ) и приостановил его деятельность на 30 суток. Пристав опечатал входные группы учреждения. В этот момент преподавателей и студентов не было в здании.