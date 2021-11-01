В Кургане задержали банду мошенников, похитивших более 9,5 млн

Курганские оперативники разоблачили преступную группу, похитившую со счетов кредитной организации более 9,5 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, организатором оказался 29-летний ранее судимый житель Москвы.

Он разработал криминальную схему, а для ее воплощения привлек четырех курганцев. Сообщники за вознаграждение сначала зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а когда лицевой банковский счет был открыт, получили бизнес-карту и терминалы, предназначенные для оплаты услуг. По версии следствия, с помощью этого оборудования и доступа к счетам организатор группы с февраля по апрель 2021 года снимал деньги. Его задержали в Москве и доставили в Курган.

Против жителя столицы возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета организованной группой", которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. По решению суда, москвич заключен под стражу. Один из соучастников отпущен под подписку о невыезде. Еще троим мера пресечения избирается.