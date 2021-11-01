Renault рассказала, сколько будет стоить Kaptur с самыми нужными опциями

В середине октября компания Renault анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Kaptur, которая получила название Intense и отличается набором опций, наиболее востребованных у клиентов. С 1 ноября 2021 года автомобиль стал доступен к заказу.

В список штатных опций включены климат-контроль, камера заднего вида и задние датчики парковки, аудиосистема премиум-класса Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером, комбинированная отделка с новым рисунком, торпедо с накладками, имитирующими карбон, оранжевый декор дефлекторов.

Внешне спецверсию можно будет отличить по антенне типа "акулий плавник", накладкам на зеркала "под карбон", в списке доступных цветов появился новый - Orange Atakama, контрастом для которого служит чёрная или серебристая крыша.

Цена на переднеприводный Renault Kaptur Intense с мотором 1.6 литра и 5-ступенчатой МКП - 1 385 000 рублей, за кроссовер с вариатором просят 1 445 000 рублей.

Купить кроссовер в новой версии можно и с турбированным TCe 150 в паре с CVT X-tronic: с передним приводом - 1 555 000, с 4х4 - 1 635 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Renault.