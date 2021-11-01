Российский бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку три года

Уже в 2022 году может вступить в силу закон, обязывающий бизнес хранить информацию из внутренних сетей в течение трех лет, а также передавать ее правоохранителям в случае расследования. Об этом пишут "Известия".

Сейчас законопроект, содержащий поправки к закону "О связи", находится на рассмотрении Госдумы и получил положительные отзывы комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Предполагается, что хранить информацию должны будут компании, которые владеют технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS). Как правило, это крупные провайдеры и организации.

В Госдуме пояснили, что в сетях могут храниться детали закупочной деятельности и в случае расследования, например, коррупционного, важно понимать, кто имел к ним доступ и с какого компьютера совершались противоправные действия.

Обязанность хранить передаваемую по каналам связи информацию существует с 2016 года, но распространяется на владельцев технологических сетей связи, которые применяются для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве. Новый законопроект призван восполнить пробел, чтобы правоохранительные органы могли получать необходимую информацию для расследования уголовных дел.