Постановление губернатора Самарской области от 30 октября 2021 года № 287 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Работодателям обеспечить перевод невакцинированных работников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания, на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.";

пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

"2.10. Обязать невакцинированных против новой коронавирусной инфекциии (COVID-19) граждан в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим самоизоляции, а именно не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и иных случаев, связанных с прямой угрозой жизни и здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, осуществления прогулки и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Самарской области В.В.Кудряшов







