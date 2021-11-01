Указ главы Республики Тыва от 29 октября 2021 года № 470 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 28 октября 2021 г. № 17-00-02/04-6277-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктами 32-36 следующего содержания:

"32) обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР ежесуточно не менее 300 исследований на 100 тыс. населения;

33) обеспечить использование в медицинских организациях экспресс-тестов с целью раннего выявления носителей новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

34) организовать полный учет лиц, подлежащих ревакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

35) обеспечить своевременное проведение ревакцинации лиц от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

36) обеспечить своевременную выдачу медицинским организациям листков нетрудоспособности лицам с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с подозрением на заболевание коронавирусной инфекции (COVID-19), контактным лицам с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).";

2) дополнить пунктами 8.4 и 8.5 следующего содержания:

"8.4. Министерству образования Республики Тыва, Министерству культуры Республики Тыва, председателям органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, руководителям организаций дополнительного образования и иным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности запретить с 29 октября по 7 ноября 2021 года выезды организованных детских групп за пределы Республики Тыва, за исключением участников межрегиональных, всероссийских и международных соревнований и конкурсов, регламентированных в установленном порядке.

8.5. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики Тыва "Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения "Поддержка"" обеспечить социальное обслуживание граждан без определенного места жительства в целях улучшения условий их жизнедеятельности в период эпидемического неблагополучия на территории Республики Тыва.";

3) пункт 13 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) Государственному учреждению - Региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва еженедельно по средам предоставлять информацию в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва о количестве выданных листков нетрудоспособности лицам с подтверждённым диагнозом или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактным лицам с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).";

4) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва:

а) в пункте 6:

в абзаце втором цифры "65" заменить цифрами "60";

дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:

"- обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19);

- обеспечить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. перевод на дистанционную работу не менее 30% работников, если деятельность организации не приостановлена настоящим Указом;";

б) в пункте 11:

подпункт "д" изложить в следующей редакции:

"д) деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами, в том числе на рынках, ярмарках, за исключением организаций, указанных в подпункте "в" пункта 15 настоящих Правил;";

подпункт "н" изложить в следующей редакции:

"н) работу общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах на территории Республики Тыва;"

подпункт "о" после слова "смерти" дополнить словами ", организации Всероссийской переписи населения";

дополнить подпунктом "р" следующего содержания:

"р) деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на муниципальных и межмуниципальных маршрутах Республики Тыва.";

в) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15. Продолжают с 30 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять деятельность:

а) непрерывно действующие организации, в том числе в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения; организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности, организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения, строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

б) аптеки и аптечные пункты, а также организации социального обслуживания;

в) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную торговлю продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, рекомендуемый перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, в том числе производители продуктов питания и товаров первой необходимости, при условии, что доля таких товаров составляет не менее 40% и указания сведений о деятельности в ОКВЭД согласно выписке из Единого реестра юридических лиц и Единого реестра индивидуальных предпринимателей;

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, медицинские изделия и установки обеззараживания воздуха, а также организации в сфере обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения, организации, оказывающие ритуальные услуги, организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции;

д) специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализации с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

е) организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг







