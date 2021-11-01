В Италии умер придумавший тирамису ресторатор

В Италии на 94-м году жизни умер Адо Кампеоль, придумавший десерт тирамису. Об этом пишет газета Il Messaggero. "Тревизо теряет еще одну звезду в своей истории еды и вина", - написал в Facebook Лука Дзайя - губернатор региона, где жил и работал Кампеоль.

Что касается тирамису, десерт появился случайно в конце 60-х годов прошлого века на кухне ресторана Le Beccherie в городе Тревизо. Во время приготовления ванильного мороженого, в смесь яиц и сахара попал сливочный сыр маскарпоне.

Позже рецепт был усовершенствован, в десерт добавили бисквит, пропитанный кофе, а сверху посыпали какао.