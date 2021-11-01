Новости

Умер режиссер Владимир Богаткин 13:15
Мультфильм "Кощей. Начало" возглавил кинопрокат России и СНГ в выходные 12:29
Вышел трейлер фильма ужасов "Проклятье монахинь" 10:29
Вышел трейлер мини-сериала "Реальная история" 10:02
В рейтинге богатейших умерших звезд впервые за 8 лет сменился лидер 31.10.2021

В МХАТе прокомментировали отмену "Чудесного грузина" с Бузовой

Новости
    01.11.2021, 12:48
Текст:   Олег Усков

Пресс-секретарь Московского художественного академического театра имени Горького Виктория Мусина-Пушкина прокомментировала отмену анонсированного на 2 ноября спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой. Она объяснила отмену тем, что артистка поздно начала его рекламировать, и уточнила, что решение принял лично директор Владимир Абрамович Кехман.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Ольга Бузова пообещала продолжить свою театральную карьеру во МХАТе

"На момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно", - рассказали в пресс-службе Газете.ru.

При этом подчеркнуто, что постановка не изымается из репертуара МХАТа, а лишь переносится "на неопределенный срок".

Позднее Бузова выложила в сторис своего Instagram обращение к театру: "всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием", приложила скрин с сообщением о том, что все билеты на ее спектакль были раскуплены.

Новости

МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 31.10.2021
Умер актер из "Как закалялась сталь" и "Айвенго" Алексей Колесник 31.10.2021
Умер советский режиссер и сценарист Мар Байджиев 31.10.2021
Джон Бон Джови заразился COVID-19 31.10.2021
⧣ Россия
Фото: Александр Саверкин/ТАСС
COVID-19: Стали известны обстоятельства смерти диктора Игоря Кириллова 30.10.2021
СМИ: У заболевшего COVID Валерия Гаркалина отказывает сердце 30.10.2021
Бывшая жена актера Валентина Смирнитского найдена мертвой в Москве 29.10.2021
⧣ театр
Фото: kino-teatr.ru
Умерла актриса Альбина Гусельникова 29.10.2021
Умер актер из "Звездного пути" Дик Эванс 28.10.2021
Умер актер Станислав Хлавнович 27.10.2021
⧣ Ольга Бузова
Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Бузова прокомментировала слухи о романе с Тимуром Батрутдиновым 20.10.2021
Ольга Бузова обозначила свои политические амбиции 20.10.2021
Ольга Бузова хочет замуж: певица размышляет о будущем избраннике 20.10.2021