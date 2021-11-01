В МХАТе прокомментировали отмену "Чудесного грузина" с Бузовой

Пресс-секретарь Московского художественного академического театра имени Горького Виктория Мусина-Пушкина прокомментировала отмену анонсированного на 2 ноября спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой. Она объяснила отмену тем, что артистка поздно начала его рекламировать, и уточнила, что решение принял лично директор Владимир Абрамович Кехман.

"На момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно", - рассказали в пресс-службе Газете.ru.

При этом подчеркнуто, что постановка не изымается из репертуара МХАТа, а лишь переносится "на неопределенный срок".

Позднее Бузова выложила в сторис своего Instagram обращение к театру: "всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием", приложила скрин с сообщением о том, что все билеты на ее спектакль были раскуплены.