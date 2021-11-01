В Минтруде пояснили, как будет определяться цена сертификата на ТСР

Стоимость электронного сертификата на техническое средство реабилитации будет определяться по цене аналогичного товара, приобретенного по результатам последних торгов, в которых не применялись демпинговые меры, то есть - цена не была занижена искусственно. Об этом рассказали в Минтруде.

В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем порядок формирования предельной цены скорее всего будет пересматриваться, поскольку электронный сертификат может заменить торги.

Как пояснил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, электронный сертификат - вполне конкурентный способ приобретения технических средств реабилитации, поскольку он позволяет гражданам самим выбрать нужное для них изделие по лучшей цене.

"В дальнейшем такой способ обеспечения граждан техническими средствами реабилитации может стать основным, вытеснив централизованные госзакупки", - заключил он.