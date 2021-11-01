В Россию назначен новый посол Индии

Новым послом Индии в России назначен Паван Капур. Ожидается, что он вступит в должность в ближайшее время. Об этом рассказали "РГ" в посольстве Индии в Москве.

В настоящее время Паван Капур, поступивший на дипломатическую службу в 1990-м году, занимает пост посла Индии в ОАЭ.

Паван Капур родился в 1966 году. Ранее он занимал пост Верховного комиссара Индии в Мозамбике и Свазиленде (с 2018 года Эсватини) с января 2014 года по начало 2016 года, а также был послом Индии в Израиле в 2016-19 годах.

Также Капур работал в МИД Индии, в канцелярии премьер-министра Индии в Нью-Дели, в Секретариате Британского содружества в Лондоне, в посольствах Индии в Москве, Киеве, Женеве. Имеет степень магистра делового администрирования Индийского института менеджмента в Ахмедабаде и степень магистра международной политической экономии Лондонской школы экономики.

Супруга Павана Капура - индийская журналистка Арадхана Шарма.