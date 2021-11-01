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01.11.2021 16:18
Рубрика: В мире

В Россию назначен новый посол Индии

Текст: Константин Волков
Фото: ALI HAIDER/EPA Фото: ALI HAIDER/EPA
Фото: ALI HAIDER/EPA

Новым послом Индии в России назначен Паван Капур. Ожидается, что он вступит в должность в ближайшее время. Об этом рассказали "РГ" в посольстве Индии в Москве.

Фото: ambmosca.esteri.it
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В настоящее время Паван Капур, поступивший на дипломатическую службу в 1990-м году, занимает пост посла Индии в ОАЭ.

Паван Капур родился в 1966 году. Ранее он занимал пост Верховного комиссара Индии в Мозамбике и Свазиленде (с 2018 года Эсватини) с января 2014 года по начало 2016 года, а также был послом Индии в Израиле в 2016-19 годах.

Также Капур работал в МИД Индии, в канцелярии премьер-министра Индии в Нью-Дели, в Секретариате Британского содружества в Лондоне, в посольствах Индии в Москве, Киеве, Женеве. Имеет степень магистра делового администрирования Индийского института менеджмента в Ахмедабаде и степень магистра международной политической экономии Лондонской школы экономики.

Супруга Павана Капура - индийская журналистка Арадхана Шарма.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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