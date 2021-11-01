В Уфе открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Белую

1 ноября в Уфе запустили автомобильное движение по новому автомобильному мосту-вставке через реку Белую. Его возвели в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Мост начали строить в июле 2019 года. Уникальность сооружения в том, что его возвели между двумя действующими мостами в стесненных условиях. Общая сумма затрат - 3,43 миллиарда рублей. Из них 1,9 миллиарда рублей - это средства федерального бюджета, 1,4 миллиарда - бюджет республики и 100 миллионов выделили из городской казны.

- Сегодня очень важное событие для уфимцев и гостей города, потому что мы расширяем главные въездные ворота нашей столицы. Хочу поблагодарить большую команду строителей, которые за короткий срок возвели это сложное сооружение, - сказал на церемонии открытия Радий Хабиров. - В ближайшее время мы начнем реконструкцию расположенного рядом арочного моста через Белую 1956 года постройки, который имеет высокий износ. После обновления он значительно увеличит пропускную способность городской дорожной сети в южном направлении.

Как уточнили в пресс-службе администрации Уфы, в 2022-2024 годы планируется провести капитальный ремонт старого арочного моста с полным его закрытием. Будут укрепляться опоры и заменены пролетные строения. Проект капитального ремонта уже разработан, положительное заключение государственной экспертизы получено.

Поэтому 11 полос движения в направлении южного выезда из Уфы и въезда в него начнут в полной мере функционировать только к концу 2024 года.