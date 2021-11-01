Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры собрал более 29 тыс. онлайн-посетителей

30 и 31 октября в онлайн-формате состоялся Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры, на площадке которого более 29 тыс. участников получили актуальную информацию об управлении личными и семейными финансами. Фестиваль собрал гостей из 20 стран мира. Среди российских участников были жители 30 регионов: самые активные - Москва и Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Липецкая, Пензенская и Саратовская области. Мероприятие организовано Московской международной высшей школой бизнеса МИРБИС (Институт), коммуникационным агентством Р.И.М. в рамках национального проекта "Образование" при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Дети, подростки, взрослые - каждый смог найти для себя полезный познавательный контент. В виртуальном финансовом городе было организовано 13 тематических площадок с более чем 50 активностями, рассчитанными на совершенно разные потребности и уровень финансовой грамотности.

Для взрослой аудитории на протяжении двух дней в прямом эфире выступали 35 известных финансовых экспертов. Трансляции велись из двух студий фестиваля и собрали более 1 миллиона просмотров. Локация "Открытый лекторий стала местом обсуждения таких тем, как инвестирование, налогообложение, инфляция, социальные выплаты, защита от мошенничества, ведение личного бюджета. Во второй студии, "Галерее", с женской точки зрения рассмотрели вопросы финансового воспитания детей, ведения семейного бюджета, разумного потребления, развития стартапов.

В рамках онлайн-программы состоялась серия финансовых квизов. Интеллектуалы со всей страны решали задачи и соревновались в знании финансовых обычаев жителей многонациональной России.

Семейные и культурные традиции обращения с деньгами были в центре внимания сразу на нескольких площадках фестиваля. В "Музее" организаторы собрали коллекцию занимательных, поучительных видеосюжетов о финансах со всей страны, а в "Библиотеке" - финансовые пословицы и поговорки.

Наряду с укреплением финансовых традиций семьи, организаторы фестиваля на площадке www.familymoneyfest.ru ставили своей целью научить взрослых и детей управлять своим бюджетом. Для участников были подготовлены мастер-классы, видеоуроки, ролевые игры, сериалы, комиксы, мультфильмы. После каждой активности можно было проверить полученные знания.