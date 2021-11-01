Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры собрал более 29 тыс. онлайн-посетителей

Новости

В Петербурге начали действовать бессрочные ограничения из-за COVID-19 14:25
Сенатор предложил давать скидку за ЖКУ привитым от коронавируса 14:24
Военврачи круглосуточно дежурят в больницах Хакасии 13:55
Директор заболевшего COVID певца Серова рассказал о его самочувствии 13:39
В Ленобласти привитым иностранными вакцинами разрешили ходить в музеи 13:32
Безработица в Москве за год сократилась в шесть раз 13:11
Один млрд рублей получат победители конкурса "Лучшая муниципальная практика" 12:55
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в нерабочие дни 12:54
Глава МВД России наградил 30 полицейских за спасение людей 12:47
Лидеры G20 бросили монетки в фонтан Треви в Риме 12:46
Байдена раскритиковали за кортеж из 85 машин на саммите G20 12:46
В Колумбии началась вакцинация от коронавируса детей от трех лет 12:41
Песков: Ответственность губернаторов возросла в условиях пандемии 12:37
Оксфордский словарь назвал слово года 12:31
Песков: РФ и США считают необходимым продолжать контакты по кибербезопасности 12:29
Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго 12:23
"Спартак" объявил о переходе полузащитника "Арсенала" Хлусевича 12:22
В Кремле оценили переход России на низкоуглеродные способы генерации 12:20
Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным контракт "Газпрома" с Молдавией 12:18
Песков: "Спутник лайт" можно использовать для вакцинации и ревакцинации 12:13
Месси заявил, что не получал предложения играть за "Барселону" бесплатно 12:13
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом после первых нерабочих дней 12:11
Стартовал прием заявлений на получение субсидий для предпринимателей 12:06
Число умерших от коронавируса в мире превысило пять миллионов человек 12:02
Оперштаб: В Москве выявлено 7 103 новых случая COVID-19 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 14:08
Рубрика: Общество

Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры собрал более 29 тыс. онлайн-посетителей

30 и 31 октября в онлайн-формате состоялся Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры, на площадке которого более 29 тыс. участников получили актуальную информацию об управлении личными и семейными финансами. Фестиваль собрал гостей из 20 стран мира. Среди российских участников были жители 30 регионов: самые активные - Москва и Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Липецкая, Пензенская и Саратовская области. Мероприятие организовано Московской международной высшей школой бизнеса МИРБИС (Институт), коммуникационным агентством Р.И.М. в рамках национального проекта "Образование" при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Дети, подростки, взрослые - каждый смог найти для себя полезный познавательный контент. В виртуальном финансовом городе было организовано 13 тематических площадок с более чем 50 активностями, рассчитанными на совершенно разные потребности и уровень финансовой грамотности.

Для взрослой аудитории на протяжении двух дней в прямом эфире выступали 35 известных финансовых экспертов. Трансляции велись из двух студий фестиваля и собрали более 1 миллиона просмотров. Локация "Открытый лекторий стала местом обсуждения таких тем, как инвестирование, налогообложение, инфляция, социальные выплаты, защита от мошенничества, ведение личного бюджета. Во второй студии, "Галерее", с женской точки зрения рассмотрели вопросы финансового воспитания детей, ведения семейного бюджета, разумного потребления, развития стартапов.

В рамках онлайн-программы состоялась серия финансовых квизов. Интеллектуалы со всей страны решали задачи и соревновались в знании финансовых обычаев жителей многонациональной России.

Семейные и культурные традиции обращения с деньгами были в центре внимания сразу на нескольких площадках фестиваля. В "Музее" организаторы собрали коллекцию занимательных, поучительных видеосюжетов о финансах со всей страны, а в "Библиотеке" - финансовые пословицы и поговорки.

Наряду с укреплением финансовых традиций семьи, организаторы фестиваля на площадке www.familymoneyfest.ru ставили своей целью научить взрослых и детей управлять своим бюджетом. Для участников были подготовлены мастер-классы, видеоуроки, ролевые игры, сериалы, комиксы, мультфильмы. После каждой активности можно было проверить полученные знания.

Общество Образование Экономика Финансы

Главное сегодня

Песков назвал соглашение с Молдавией по газу взаимовыгодным
Facebook стал рекордсменом по числу штрафов от Роскомнадзора
Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей
Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках
В Петербурге начали действовать бессрочные ограничения из-за COVID-19
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей