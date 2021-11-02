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Рубрика: Культура

Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Он отметил, что несмотря на пятилетний контракт увольняется по просьбе директора театра Владимира Кехмана.

Бояков поблагодарил всех, кто с ним работал в театре. "Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТу успехов и развития. Спасибо тем, кто верил в меня и в нашу команду", - написал он.

Бывший худрук МХАТ пообещал, что позже расскажет о своих дальнейших планах.

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