Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что несмотря на пятилетний контракт увольняется по просьбе директора театра Владимира Кехмана.

Бояков поблагодарил всех, кто с ним работал в театре. "Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТу успехов и развития. Спасибо тем, кто верил в меня и в нашу команду", - написал он.

Бывший худрук МХАТ пообещал, что позже расскажет о своих дальнейших планах.