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2 ноября 2021 г.

Указ главы Чеченской Республики от 29 октября 2021 года № 230 "О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 25 октября 2021 года № 226"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 25 октября 2021 года № 226 "О мерах по минимизации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики" следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4, Установить, что в период нерабочих дней деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, услуг и общественного питания допускается при условии проверки посетителей и получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) на наличие у них действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (на бумажном носителе), или отрицательного теста ПЦР (срок действия - не более трех дней), или выданной медицинской организацией справки о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), если с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, или выданного медицинской организацией документа (справка, заключение), подтверждающего наличие у гражданина медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также при условии соблюдения данных требований гражданами, работающими в указанных организациях и у индивидуальных предпринимателей.

QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать камерой смартфона, планшета, иного специального устройства.";

2) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики руководствуясь настоящим указом:

определить численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников подведомственных им организаций, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций;

определить режим работы в нерабочие дни организаций культуры, находящихся на территории соответствующих муниципальных образований.";

3) дополнить пунктом 121 следующего содержания:

"121. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Дааева Х-Б. Б.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Главы Чеченской Республики М.М.Хучиев



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