Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, в среду может объявить о начале завершения программы количественного смягчения. По сути, рассказать, как и когда ФРС планирует "выключить печатающий доллары станок". Ужесточение монетарной политики, а даже без повышения базовой ставки это именно оно, обычно укрепляет местную валюту - в данном случае доллар США. Учитывая его роль в мировой экономике, рынкам сырья и другим валютам стоит приготовиться к снижению, но для рубля по крайней мере в ближайшей перспективе все выглядит не так плохо.

В коронакризис ФРС и Европейский ЦБ - а это центробанки, эмитирующие мировые резервные валюты - обрушили на финансовые рынки денежный дождь. Для помощи экономике из-за пандемии (а с перерывами еще с кризиса 2007 года, последствия которого мировая экономика на самом деле не преодолела до сих пор) они держат нулевые или отрицательные ставки и проводят количественное смягчение: увеличивают свой баланс и скупают на эти деньги облигации. Из-за этого их доходность падает, что стимулирует инвесторов вкладываться в акции компаний и искать другие проекты. Таким образом, в 2020-2021 годы на рынки вылились триллионы долларов.

ФРС выкупает гособлигации США и ипотечные облигации минимум на 120 млрд долларов в месяц. К тому, что этот объем скоро начнет сокращаться, ФРС начала готовить рынки заранее, и частично ожидания уже заложены в стоимости активов, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая. Один из вариантов - начало сокращения в ноябре или декабре с последовательным уменьшением покупок гособлигаций на 10 млрд долларов в месяц и ипотечных бумаг на 5 млрд долларов в месяц до середины 2022 года. Но фактические сроки сворачивания программы могут быть длиннее из-за падения финансовых рынков или замедления мировой экономики, допускает ведущий эксперт по международным рынкам "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.

Начало сокращения выкупа может привести к некоторому увеличению доходностей гособлигаций США и укреплению доллара к валютам развивающихся рынков. Если же ФРС начнет в среду готовить рынки к тому, что возможен и сценарий более раннего и быстрого повышения базовой ставки, то это в той или иной мере тоже негативно отразится на ценах рисковых активов и на валютах развивающихся рынков, включая рубль, отмечает она.

Базовый сценарий ФРС по процентной ставке недавно обрисовал глава Федрезерва Джером Пауэлл. По его мнению, пришла пора начать сокращать объемы покупки активов, но еще не время повышать ставку, так как пока есть возможность не спешить и дать восстановиться рынку труда. До этого он неоднократно говорил, что повышение ставки начнется как минимум после полного завершения программы выкупа активов и лишь при выполнения критериев, условиями которых является устойчивое достижение инфляцией цели ФРС в 2% или немного выше, а также достижение условий максимальной занятости. Это был бы вполне комфортный для рынка сценарий, подчеркивает Беленькая.

ФРС выкупает облигаций на 120 млрд долларов ежемесячно

Однако беспокойство рынка вызывает увеличение длительности периода неприемлемо высокой инфляции в США. Так, в сентябре годовой темп роста ценового индекса потребительских расходов составил 4,4% - максимум с 1991 года и более чем вдвое выше целевого уровня ФРС. Рост затрат на рабочую силу в III квартале этого года стал рекордным с 2001 года. При этом все больше руководителей ФРС выражают обеспокоенность рисками закрепления устойчиво высокой инфляции и отказываются, как раньше, рассматривать ее как временное явление, которое пройдет само по мере устранения "узких мест" в цепочках поставок (тем более что эти сроки также все время отодвигаются). И даже сам Пауэлл, главный защитник "преходящего" характера инфляции, недавно признал риск, что длительное сохранение высокого роста потребительских цен может привести к дестабилизации инфляционных ожиданий, на основании которых формируются зарплаты и цены в экономике. А это потребует от ФРС корректировки политики в сторону ужесточения, подчеркивает Беленькая.

Даже несмотря на возможное давление от роста процентной ставки в США и усиления курса доллара, пока рубль - лидер по укреплению среди валют стран с развивающимся рынком. Этому способствуют высокие мировые цены на сырьевые товары российского экспорта в сочетании с увеличением физических объемов экспорта нефти и газа.

В III квартале Россия получила рекордный профицит счета текущих операций, что отчасти нивелируется покупками валюты российским минфином на внутреннем рынке по бюджетному правилу и высоким уровнем оттока капитала.

Кроме того, Банк России решительно ужесточает денежно-кредитную политику (с весны ключевая ставка повышена на 3,25 процентного пункта, до 7,5%), и его жесткий сигнал относительно возможного повышения ставки до 8,5% до конца года нашел отражение в дополнительном увеличении доходностей рублевых гособлигаций. "В результате дифференциал процентных ставок по рублю и доллару находится на максимуме за несколько лет и с учетом низкого госдолга и солидных резервов РФ, превышающих весь внешний долг страны, повышает привлекательность рублевых инструментов для керри-трейда. Таким образом, фундаментальные факторы для рубля остаются благоприятными", - констатирует Беленькая. Таким образом, решение ФРС 3 ноября в любом случае не станет началом повышения процентных ставок, речь может идти лишь об ожиданиях рынка.

Фундаментальные экономические факторы пока что остаются для рубля привлекательными

По прогнозу Беленькой, до конца года курс доллара в среднем будет на уровне 71,5-74 рубля, но на краткосрочном горизонте возможны и 68 рублей за доллар.