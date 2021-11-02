Указ главы Чувашской Республики от 2 ноября 2021 года № 181 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294, от 5 декабря 2020 г. № 307, от 12 декабря 2020 г. № 311, от 16 января 2021 г. № 3, от 23 января 2021 г. № 8, от 9 февраля 2021 г. № 13, от 12 февраля 2021 г. № 15, от 20 февраля 2021 г. № 26, от 24 февраля 2021 г. № 27, от 31 марта 2021 г. № 42, от 29 мая 2021 г. № 71, от 29 июня 2021 г. № 93, от 13 августа 2021 г. № 121, от 23 августа 2021 г. № 124, от 31 августа 2021 г. № 129, от 14 сентября 2021 г. № 141, от 28 сентября 2021 г. № 154, от 11 октября 2021 г. № 167, от 20 октября 2021 г. № 170, от 25 октября 2021 г. № 173, от 29 октября 2021 г. № 177) следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактировавшим с ними лицам, которые находятся в режиме изоляции, соблюдать требования постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту проживания или пребывания) или в условиях обсерватора; гражданам, не имеющим сертификата профилактической прививки против COVID-19, либо справки медицинской организации о прове­денной профилактической прививке против COVID-19, либо документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, прибывшим на территорию Российской Федерации, соблюдать требования постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту проживания или пребывания).

Гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации, при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту проживания или пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления (по месту проживания или пребывания) без посещения медицинской организации.

В целях контроля за соблюдением режима изоляции на дому (по месту проживания или пребывания) или в условиях обсерватора сохранить до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязательность применения технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения:

гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации, которые находятся в режиме изоляции в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

гражданами с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактировавшими с ними лицами, которые находятся в режиме изоляции в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.";

в пункте 5.2:

в абзаце первом слова "в абзацах девятом, десятом, двенадцатом" заменить словами "в абзацах девятом - двенадцатом";

в абзаце втором слово "одиннадцатого," исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Установить, что на территории Чувашской Республики в период с 2 по 7 ноября 2021 г. включительно осуществляют деятельность:

специализированные торговые объекты, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), при условии наличия отдельного наружного (уличного) входа в такой торговый объект;

торговые объекты по реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в пункте 24 приложения № 1 к настоящему Указу, при условии наличия отдельного наружного (уличного) входа в такой торговый объект.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







