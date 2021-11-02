CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет

Американские военные провели модернизацию электронных сенсоров и взрывателей для межконтинентальных баллистических ракет. Несмотря на завесу секретности вокруг программ Пентагона по модернизации своего ядерного оружия, в прессу утекли подробности этого процесса.

Эксперты считают, что модернизация боеголовок на этих баллистических ракетах подводных лодок Trident II должна увеличить их поражающую эффективность почти вдвое. Фото: GettyImages

По данным британской газеты The Daily Telegraph, речь идет о проведенной в последние месяцы модернизации боеголовок W88 (согласно открытым данным, ими оснащены БРПЛ "Трайдент-II", мощность которых составляет свыше 400 килотонн). Хотя в министерстве обороны США заявляют о "рутинном инженерном улучшении", на самом деле оружие приобрело новые качества и характеристики, пишут журналисты издания со ссылкой на свои источники. "Пентагон пытается представить технологию лишь небольшой модернизацией одного компонента", - пишет газета, считающая модернизацию "серьёзным сдвигом в глобальной гонке вооружений".

По их данным, произведенные улучшения боеголовок дают возможность точнее рассчитать высоту подрыва ядерного боеприпаса с целью оказания максимального разрушительного воздействия на цели.

Согласно оценкам экспертов, в результате проведенной модернизации "сотен боеголовок", обошедшейся Пентагону "в несколько миллиардов долларов", эффективность одних только американских баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) повышена примерно в два раза.

Вместе с тем ряд американских экспертов опасаются, что подобные действия лишь повышают риски глобального ядерного столкновения. "Если Китай или Россия во время конфликта или кризиса посчитают, что мы собираемся атаковать или уничтожить их ядерные силы и командные пункты, это даст им стимул первыми применить ядерное оружие или угрожать его применением", - цитирует The Daily Telegraph слова эксперта из фонда Карнеги Джеймса Актона.

Модернизация сотен боеголовок ВС США позволит точнее рассчитывать высоту подрыва для максимально разрушительного воздействия на цели

Российские специалисты в области нераспространения и контроля над вооружениями неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты в своих доктринальных документах продолжают рассматривать американское ядерное оружие не только в качестве средства сдерживания, но и в качестве инструмента для первого "обезоруживающего" удара по своим противникам.

К этому, как сообщило на днях издание Financial Times, Вашингтон якобы призывают союзники США в Европе и на Тихом океане, которые, дескать, опасаются, что отказ Вашингтона от принципа упреждающего ядерного удара может "придать смелости" Москве и Пекину.

Впрочем, и без учета мнения сателлитов планы Белого дома, запросившего в минувшем году почти 30 миллиардов долларов на программы модернизации ядерного арсенала США, налицо.

В частности, активные работы ведутся не только по повышению характеристик баллистических ракет морского базирования, но и всех других компонентов "ядерной триады": создается новый малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 "Рейдер", улучшаются межконтинентальные баллистические ракет шахтного базирования "Минитмен III", обновляются запасы тактического атомного оружия путем постановки на вооружение управляемой термоядерной бомбы B61-12.

Между тем

Париж не спешит заминать конфликт, который вспыхнул у него с тройкой союзников (США, Австралия и Великобритания), тайком от Франции сформировавших военный альянс AUKUS и лишивших ее контракта на строительство 12 подводных лодок стоимостью 56 миллиардов евро.

Французский президент Эмманюэль Макрон, не стесняясь острых выражений, обвинил во лжи премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. На полях саммита "Группы двадцати" в Риме глава Пятой республики, отвечая на вопрос о том, солгал ли ему Моррисон, не стал сглаживать углы: "Я не думаю, а знаю".

Австралийский премьер в ответ заявил, что не станет отвечать на "личные замечания", а запасется терпением и будет ждать, пока обида Франции пройдет. По его словам, контракт на строительство подлодок с Францией выполнялся с большими задержками, что и стало главной причиной для его расторжения.

Главную обиду Макрон, похоже, затаил именно на Австралию. Он и ранее крайне резко высказывался в адрес ее властей. Хотя на прошлой неделе Макрон и провел первый после долгого перерыва телефонный разговор с австралийским премьером, отношения между двумя странами остаются крайне натянутыми.

А вот на встрече с американским президентом Джо Байденом в Риме Макрону пришлось, проглотив обиду, пойти на примирение, мол, "нужно смотреть в будущее".

Причем Байден и не думал извиняться за то, что в Париже в середине сентября назвали "ударом в спину", назвал всю эту ситуацию "неловкой" и на голубом глазу заявил, что, мол, "у него было впечатление, что Франция была проинформирована, что ее контракт не состоится".

Кандидат в президенты Франции, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала "еще одним унижением" итоги переговоров Макрона с Байденом. По ее словам, Макрон ждал коллегу 1 час 30 минут и "ничего не получил в качестве компенсации за предательство с контрактом по подводным лодкам".

Подготовил Вячеслав Прокофьев, Париж