Эксперт предупредил о фейковых мобильных приложениях магазинов

Эксперт предупредил о фейковых приложениях, которые можно установить на телефон. Если с них оплатить покупку, то можно остаться без желаемого товара и без потраченных на него денег.

Чтобы не попасться на обман мошенников, лучше скачивать приложения магазинов только с проверенного сайта. С такой рекомендацией выступил специалист в области информационной безопасности, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов, сообщает радио Sputnik.

"На сайте худо-бедно можно отследить по договору, кто этот сайт или страницу сайта арендовал и использовал. Если вас обманут там, то вы сможете найти "концы" и в правовом порядке взыскать ущерб, который был вам причинен", - отметил он.

Также, по словам Вехова, лучше не связываться с приложением, которое переполнено всплывающими рекламными баннерами. По статистике, это фейковое приложение с вероятностью 60 процентов.