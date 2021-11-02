Facebook не будет распознавать лица пользователей

Социальная сеть Facebook объявила о том, что планирует отказаться от распознавания лиц пользователей на фотографиях. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"Через несколько недель мы полностью отключим систему распознавания лиц в наших продуктах, - подчеркивает компания. - Люди, ранее давшие согласие на обработку таких данных, больше не будут автоматически распознаваться на фотографиях и видео, кроме того, мы удалим шаблон для распознавания лица пользователя, который используем сейчас".

В компании подчеркивают, что такое решение приведет к удалению базы из более чем миллиарда профилей. В то же время в Facebook уверены, что технология распознавания лиц - важный инструмент для подтверждения личности и в компании будут активно работать над совершенствованием данной функции в будущем.