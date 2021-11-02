Фильм "Святые из Бундока 3" будут снимать в стиле боевика "Джон Уик"

Режиссер Трой Даффи официально анонсировал третью часть "Святых из Бундока". Об этом сообщает Screen Rant.

Он же напишет сценарий в соавторстве с исполнителями главных ролей - Норманом Ридусом и Шоном Патриком Флэнери.

На данном этапе ведутся переговоры с компанией 87Eleven - ее команда каскадеров участвовала в создании "Джона Уика" и "Взрывной блондинки". По задумке авторов следующую часть "Святых" хотят снять в похожем стиле.

В первых двух картинах 1999 и 2009 годов рассказывается о двух ирландских братьях, которые, столкнувшись с мафией, решили стать линчевателями и очищать родной город от преступников.

Сюжет триквела пока держится в секрете, по первоначальным данным, в начале ленты протагонисты выйдут из тюрьмы в изменившийся до неузнаваемости мир после длительного заключения и столкнуться с выбором: вести мирную жизнь или продолжить крестный поход против криминала.

Старт съемок назначен на весну следующего года.