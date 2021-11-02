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2 ноября 2021 г.

Постановление правительства Республики Марий Эл от 29 октября 2021 года № 460 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 апреля 2020 г. № 119"

Дата подписания 29 октября 2021 г.
Опубликован 2 ноября 2021 г.

Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 апреля 2020 г. № 119 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в государственных образовательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных образовательных организациях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 7 апреля 2020 г., № 06042020040104, 6 мая 2020 г., № 06052020040157, 12 мая 2020 г., № 12052020040164, 3 июня 2020 г., № 03062020040189, 25 июня 2020 г., № 25062020040217, 6 июля 2020 г., № 06072020040227, 21 июля 2020 г., № 21072020040241, 30 июля 2020 г., № 30072020040256, 19 августа 2020 г., № 19082020040280, 11 сентября 2020 г., № 11092020040301, 9 октября 2020 г., № 09102020040321, 30 октября 2020 г., № 29102020040344, 27 декабря 2020 г., № 27122020040419; 11 февраля 2021 г., № 11022021040040, 20 апреля 2021 г., № 20042021040135, 2 июня 2021 г., № 01062021040180) изложить в следующей редакции:


"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Марий Эл, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Определить, что деятельность образовательных организаций всех форм собственности в Республике Марий Эл, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессиональные образовательные программы, дополнительные образовательные программы, осуществляется в условиях режима повышенной готовности на территории Республики Марий Эл до его отмены.

2. Временно приостановить с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. в образовательных организациях всех форм собственности в Республике Марий Эл:

посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессиональные образовательные программы и дополнительные образовательные программы;

работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий;

организацию и (или) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

3. Министерству образования и науки Республики Марий Эл совместно с главами администраций городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл (по согласованию):

организовать реализацию образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессиональных образовательных программ и дополнительных образовательных программ в образовательных организациях в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить в период с 1 ноября по 3 ноября 2021 г. в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, работу дежурных групп.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Васютина М.З.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Mapий Эл А.Евстифеев



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