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02.11.2021,  
09:52
Текст:  Николай Грищенко

Морские границы России будут охранять дроны-камикадзе

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Для охраны морских границ России планируется применять различные типы воздушных беспилотных летательных аппаратов. Новая технология предусматривает комбинированное использование разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Фото: "Базовые технологии"
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"Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота", - сообщает РИА Новости.

Носителями ударных дронов-камикадзе смогут выступать катера и другие малоразмерные суда. Разрабатываемые элементы системы уже прошли предварительные испытания. Барражирующие боеприпасы могут долгое время патрулировать заданный район охраны в режиме поиска цели. При обнаружении судна беспилотник поражает его как управляемая ракета "воздух - поверхность".

Относительно дешевая стоимость барражирующих боеприпасов по сравнению с противокорабельными ракетами позволит использовать для атаки на фрегат или эсминец стаи дронов. Рой не дорогих беспилотников позволит "ослепить" корабль-нарушитель, выведя из строя его системы наблюдения, управления и комплексов вооружения.

Отметим, что в 2016 году российские инженеры разработали роботизированный комплекс морского базирования, который может работать в автономном режиме несколько суток на удалении более 100 километров от берега. Робот может патрулировать акваторию по заранее проложенному маршруту, а также самостоятельно выходить на связь с подводными и надводными кораблями, и с береговыми постами. С помощью радиолокации патрульный сможет самостоятельно отслеживать цели и передавать о них всю информацию в центр обработки данных.

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