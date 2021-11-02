Законопроект Мурманской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 103 569 070,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 123 910 285,1 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2023 года в сумме 23 678 530,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 1 600 000,0 тыс. рублей;

4) дефицит областного бюджета в сумме 20 341 215,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 107 219 022,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 111 016 838,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 112 969 807,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 435 468,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 111 633 764,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 716 738,6 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2024 года в сумме 28 403 345,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2025 года в сумме 27 613 785,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 5 750 784,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 616 926,1 тыс. рублей.

Статья 2. Особенности администрирования доходов областного бюджета

Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе объектов государственной экологической экспертизы регионального уровня, организация и проведение которой осуществляются Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, подлежат перечислению в областной бюджет по нормативу 100 процентов.

Статья 3. Нормативы распределения доходов

1. Утвердить в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов:

1) доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков, а также доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляются в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:

в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных в границах муниципальных округов, городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты муниципальных округов, городских округов - 50 процентов;

в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов;

2) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:

за земельные участки, расположенные в границах муниципальных округов, городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты муниципальных округов, городских округов - 50 процентов;

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов;

3) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным исполнительным органом государственной власти Мурманской области, государственными областными или муниципальными предприятиями либо государственными областными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:

за земельные участки, расположенные в границах муниципальных округов, городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты муниципальных округов, городских округов - 50 процентов;

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов.

3. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 6.1 Закона Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от налоговых доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Мурманской области, за исключением сумм указанных доходов, поступающих в областной бюджет в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет

Установить, что в 2022 году средства, поступающие на лицевые счета:

государственных областных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета;

государственных областных бюджетных и автономных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения в установленном порядке типа казенного учреждения на бюджетное или автономное, в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых государственными областными учреждениями

1. Управление Федерального казначейства по Мурманской области, с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации, привлекает остатки средств с казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, для осуществления и отражения операций с денежными средствами государственных областных бюджетных и автономных учреждений, на единый счет областного бюджета и возвращает их на указанные казначейские счета в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

2. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году государственным областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

Статья 6. Поступление доходов в областной бюджет

Утвердить распределение доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5.1 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 8 414 612,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 729 769,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 9 180 779,8 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона:

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10.1 к настоящему Закону;

ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11.1 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований на предоставление исполнительными органами государственной власти Мурманской области по решению Правительства Мурманской области в порядке, им установленном, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в случаях согласно приложению 14 к настоящему Закону и в порядке, устанавливаемом Правительством Мурманской области.

4. Установить, что гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в соответствии с решениями Правительства Мурманской области и устанавливаемым им порядком.

Статья 8. Имущественные взносы в отдельные некоммерческие организации

1. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и инноваций, создание благоприятных экономических и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" в 2022 году - в сумме 135 495,4 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 188 183,5 тыс. рублей, в 2024 году - в сумме 74 443,2 тыс. рублей.

2. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области" в 2022 году - в сумме 26 294,2 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 37 969,6 тыс. рублей, в 2024 году - в сумме 25 784,3 тыс. рублей.

3. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на обеспечение создания и (или) развития субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на сельских территориях и сельских агломерациях, перечень которых определяется Правительством Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области" в 2022 году - в сумме 11 146,1 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 11 146,1 тыс. рублей, в 2024 году - в сумме 11 146,1 тыс. рублей.

4. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на предоставление услуг в сфере повышения производительности труда в Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию "Арктический центр компетенций" в 2022 году - в сумме 19 440,1 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 24 017,9 тыс. рублей.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Мурманской области и подведомственных им государственных областных учреждений

1. Установить предельную штатную численность депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе, в количестве 29 штатных единиц.

2. Средства областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Мурманской области, используются в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели настоящим Законом.

Расходование средств областного бюджета, выделенных на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Мурманской области, осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

3. Установить, что должность помощника мирового судьи предусматривается в структуре аппарата мирового судьи следующих судебных участков:

судебный участок № 1 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 2 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 6 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 2 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 2 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 3 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 6 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Апатитского судебного района;

судебный участок № 2 Апатитского судебного района;

судебный участок № 3 Апатитского судебного района;

судебный участок № 1 Александровского судебного района;

судебный участок № 1 Кандалакшского судебного района;

судебный участок № 2 Кандалакшского судебного района;

судебный участок № 3 Кандалакшского судебного района;

судебный участок № 1 Кировского судебного района;

судебный участок № 2 Кировского судебного района;

судебный участок Ковдорского судебного района;

судебный участок № 1 Кольского судебного района;

судебный участок № 3 Кольского судебного района;

судебный участок № 1 Мончегорского судебного района;

судебный участок № 2 Мончегорского судебного района;

судебный участок № 3 Мончегорского судебного района;

судебный участок № 1 Оленегорского судебного района;

судебный участок № 1 Печенгского судебного района;

судебный участок № 2 Печенгского судебного района;

судебный участок Полярнозоринского судебного района.

4. Установить, что должность секретаря суда предусматривается в структуре аппарата мирового судьи следующих судебных участков:

судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 6 Первомайского судебного района города Мурманска.

Статья 10. Особенности определения бюджетных ассигнований в социальной сфере

1. Установить коэффициент индексации размеров выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)", в 2022 году с 1 января 2022 года - 1,15.

2. Установить коэффициент индексации в 2022 году с 1 июня 2022 года:

1) размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 статьи 12 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области", - 1,04;

2) размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного пунктом 1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,04;

3) размера возмещения стоимости услуг по погребению и размера социального пособия на погребение, установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение", - 1,04;

4) размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области (28 мая), установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,04;

5) размера единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,04;

6) размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, установленного пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате", - 1,04;

7) размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО "О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье", - 1,04;

8) размера регионального материнского (семейного) капитала, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011 № 708-ПП "Об утверждении размера регионального материнского (семейного) капитала", - 1,04;

9) размера регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.08.2019 № 402-ПП "О региональном единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 1,04;

10) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктом 1 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,04;

11) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктами 6 - 8 статьи 4 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", - 1,04;

12) размера денежной компенсации на приобретение бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 17.07.2017 № 366-ПП "О порядке обеспечения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 1,04;

13) размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, установленного пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 06.12.2019 № 2431-01-ЗМО "О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области", - 1,04.

3. Установить с 1 июня 2023 года и 1 июня 2024 года коэффициенты индексации к 2022 и 2023 годам соответственно:

1) размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 статьи 12 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области", - 1,04;

2) размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного пунктом 1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,04;

3) размера возмещения стоимости услуг по погребению и размера социального пособия на погребение, установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение", - 1,04;

4) размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области (28 мая), установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,04;

5) размера единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,04;

6) размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, установленного пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате", - 1,04;

7) размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО "О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье", - 1,04;

8) размеров выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)", - 1,04;

9) размера регионального материнского (семейного) капитала, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011 № 708-ПП "Об утверждении размера регионального материнского (семейного) капитала", - 1,04;

10) размера регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.08.2019 № 402-ПП "О региональном единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 1,04;

11) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктом 1 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,04;

12) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктами 6 - 8 статьи 4 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", - 1,04;

13) размера денежной компенсации на приобретение бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 17.07.2017 № 366-ПП "О порядке обеспечения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 1,04;

14) размера ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, установленного пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 06.12.2019 № 2431-01-ЗМО "О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области", - 1,04.

4. Размеры выплат, подлежащих индексации в соответствии с пунктами 1 - 3 настоящей статьи, определяются с учетом индексации предыдущих лет.

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Мурманской области

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Мурманский области на 2022 год в сумме 36 893 789,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 32 853 981,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 30 814 822,3 тыс. рублей, в том числе:

1) дотаций бюджетам муниципальных образований на 2022 год в сумме 5 859 742,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 609 598,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 670 963,7 тыс. рублей;

2) субсидий бюджетам муниципальных образований на 2022 год в сумме 11 460 070,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 183 403,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 312 623,4 тыс. рублей;

3) субвенций бюджетам муниципальных образований на 2022 год в сумме 17 085 603,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17 183 461,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17 603 208,6 тыс. рублей;

4) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год в сумме 2 488 372,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 877 518,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 228 026,7 тыс. рублей.

2. Установить перечень сокращенных наименований муниципальных образований Мурманской области, применяемый в целях реализации настоящего Закона, согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 12.1 и 12.2 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13.1 к настоящему Закону.

5. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 13 и 13.1 к настоящему Закону, утверждается Правительством Мурманской области в соответствующем финансовом году.

6. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов субсидии областному бюджету из местных бюджетов не предоставляются.

7. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год - 0,984806, на 2023 год - 0,968652, на 2024 год - 0,945738.

Установить коэффициент индексации бюджетной обеспеченности, установленной в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных районов, городских округов), на 2022 год - 1,291368, на 2023 год - 1,274540, на 2024 год - 1,243579.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год - 1,0531, на 2023 год - 1,0953, на 2024 год - 1,1391.

8. Установить, что предоставление в 2022 году межбюджетных трансфертов из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Мурманской области.

9. Правительство Мурманской области ежеквартально направляет в Мурманскую областную Думу отчет о перечислении межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

Статья 12. Особенности распределения (перераспределения) и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Мурманской области

1. Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в случае недостаточности средств местного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования. Предоставление данной дотации осуществляется при условии заключения соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования в соответствии с Порядком распределения дотаций бюджетам муниципальных образований Мурманской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденным Правительством Мурманской области.

Муниципальные районы, являющиеся получателями в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляют распределение указанной дотации между поселениями, входящими в состав муниципального района, в случае недостаточности средств бюджета поселения после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений для финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования.

Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов иные дотации предоставляются в случаях:

предоставления из федерального бюджета областному бюджету иных дотаций для предоставления местным бюджетам;

предоставления местным бюджетам средств из резервного фонда Правительства Мурманской области.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в части федеральных средств в течение первых 5 рабочих дней 2022 года, в части областных средств в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом Министерством финансов Мурманской области.

В соответствии с решением главного распорядителя средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов Мурманской области в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

3. Утвердить Методику распределения субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Мурманской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в связи с осуществлением переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Мурманской области осуществляется за счет соответствующих субвенций, предоставляемых местным бюджетам.

5. Утвердить нормативы затрат на одного работника, применяемые для определения объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 13. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Мурманской области:

распределение средств резервного фонда Правительства Мурманской области, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов;

распределение средств, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, зарезервированных на реализацию Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области", за исключением предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади, и Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области".

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и со статьей 36 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области" на 2022 год иные дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Мурманской области:

перераспределение по решению Правительства Мурманской области бюджетных ассигнований между государственными программами, подпрограммами (мероприятиями) государственных программ Мурманской области в пределах общей суммы, предусмотренной на реализацию государственных программ Мурманской области;

перераспределение по решению Правительства Мурманской области бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах предусмотренного законом об областном бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на выполнение государственных функций на соответствующий финансовый год;

перераспределение бюджетных ассигнований на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и неработающим членам их семей, на уплату страховых взносов на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа и компенсацию расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, и членам их семей, а также работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, при переезде к новому месту жительства в пределах территории Российской Федерации в связи с расторжением (прекращением) трудового договора и членам их семей;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам сверх установленного объема бюджетных ассигнований в пределах поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам, ранее сроков, определенных в кредитных договорах, на основании решений Правительства Мурманской области;

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ), приоритетных региональных проектов в пределах общего объема расходов областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период;

перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов областного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в пределах общего объема расходов областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период;

перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения расходов, связанных с оплатой услуг по доставке и пересылке денежных средств для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

3. Установить, что в 2022 году без внесения изменений в настоящий Закон не допускается уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и неработающим членам их семей, для направления их на иные цели, за исключением бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства федерального бюджета, и бюджетных ассигнований для исполнения требований по исполнительным документам (исполнительному листу, судебному приказу), а также за исключением случаев, когда уменьшение обусловлено направлением бюджетных ассигнований на компенсацию расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, и членам их семей, а также работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, при переезде к новому месту жительства в пределах территории Российской Федерации в связи с расторжением (прекращением) трудового договора и членам их семей, и на уплату страховых взносов на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа в случаях, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств установить, что главные распорядители средств областного бюджета осуществляют погашение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2022 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2022 год, при условии недопущения образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 2022 года.

5. Средства областного бюджета, полученные за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предусмотренные в областном бюджете на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, могут направляться на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо на строительство указанных домов на основании соответствующего гражданско-правового договора, государственного контракта, заключенного в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Статья 14. Объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области

Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области на 2022 год в сумме 462 900,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 583 551,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 672 055,8 тыс. рублей.

Статья 15. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели.

2. Правительство Мурманской области предоставляет бюджетные кредиты местным бюджетам из областного бюджета на срок до пяти лет на частичное финансирование дефицитов местных бюджетов, погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

3. Установить объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам:

в 2022 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 270 000,0 тыс. рублей;

в 2023 и 2024 годах в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 270 000,0 тыс. рублей, ежегодно.

4. Установить плату за пользование кредитами, предоставляемыми местным бюджетам:

на частичное финансирование дефицитов местных бюджетов, погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых;

на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, в размере 0,0 процента годовых.

5. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами (бюджетами муниципальных образований Мурманской области) бюджетных кредитов осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

6. Муниципальные образования Мурманской области, являющиеся получателями дотаций из областного бюджета, вправе не предоставлять обеспечение исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

Статья 16. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета местным бюджетам

1. Правительство Мурманской области вправе проводить в 2022 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета местным бюджетам (далее - реструктуризация):

в 2019 году;

в 2020 году, срок возврата которых наступает в 2022 году согласно условиям заключенных договоров.

Реструктуризация проводится с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга и путем предоставления должнику рассрочки по погашению остатка реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту (далее - задолженность) с переносом погашения задолженности на период с 2023 по 2025 год включительно (с возможностью досрочного погашения) в следующих размерах:

в 2023 и 2024 годах - 30 процентов задолженности;

в 2025 году - 40 процентов задолженности.

2. Условия реструктуризации:

уплата начисленных на дату проведения реструктуризации процентов за пользование бюджетным кредитом и пеней за несвоевременный возврат бюджетного кредита и процентов за пользование им;

процентная ставка за пользование средствами областного бюджета, начисляемая на задолженность, составляет 0,1 процента годовых.

3. Условия и порядок проведения реструктуризации устанавливаются Правительством Мурманской области.

4. Муниципальные образования, являющиеся получателями дотаций из областного бюджета, обеспечение исполнения вновь возникшего обязательства не представляют.

Статья 17. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6.1 к настоящему Закону.

Статья 18. Списание безнадежных к взысканию долгов

1. Правительство Мурманской области имеет право списывать безнадежные к взысканию долги по:

задолженности, сложившейся в результате исполнения гарантии администрации Мурманской области, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, выделенному в 1996 году из средств федерального бюджета, государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

остаткам переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии Мурманской области реструктуризированной задолженности сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации и организаций, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам.

2. Списание осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

Статья 19. Государственные внутренние заимствования Мурманской области и предоставление государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7.1 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области по государственным гарантиям Мурманской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 1 600 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Предоставление государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации осуществляется в порядке согласно приложению 8.1 к настоящему Закону.

5. Установить объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Мурманской области по возможным гарантийным случаям:

на 2022 год в сумме 325 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 600 000,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.

Статья 20. Дорожный фонд Мурманской области

Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области на 2022 год в размере 3 976 759,5 тыс. рублей, на 2023 год в размере 4 076 722,1 тыс. рублей, на 2024 год в размере 4 210 160,5 тыс. рублей.

Статья 21. Резервный фонд Мурманской области

Установить, что Резервный фонд Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не формируется.

Статья 22. Резервный фонд Правительства Мурманской области

Установить объем резервного фонда Правительства Мурманской области на 2022 год в размере 3 000 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 500 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в размере 500 000,0 тыс. рублей.

Статья 23. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2022 году

1. Казначейскому сопровождению подлежат:

1) средства, установленные федеральным законом о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, решениями Правительства Российской Федерации в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) субсидия в виде имущественного взноса на обеспечение уставной деятельности специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" и авансовые платежи по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия;

3) грант "Агростартап";

4) субсидия в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области";

5) грант на развитие семейной фермы;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам), соглашениям, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в подпунктах 2 - 5 настоящего пункта.

2. Казначейское сопровождение средств, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 1 настоящей статьи, осуществляет Управление Федерального казначейства по Мурманской области при исполнении отдельных функций Министерства финансов Мурманской области в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Условие о казначейском сопровождении средств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и положения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включаются в условия соответствующих государственных контрактов, контрактов (договоров), соглашений, а также контрактов, договоров, соглашений, заключаемых в рамках их исполнения.

Статья 24. Особенности применения законов Мурманской области

Установить:

1) в приложении к Закону Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" коэффициент индексации "G" равным в 2022 году 1,04, в 2023 году - 1,04 к 2022 году, в 2024 году - 1,04 к 2023 году;

2) в пунктах 3, 4, 5 приложения 2 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2022 году 1,15, в 2023 году - 1,023 к 2022 году, в 2024 году - 1,04 к 2023 году;

3) в пункте 6 приложения 2 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2022 году 1,04, в 2023 году - 1,04 к 2022 году, в 2024 году - 1,04 к 2023 году;

4) в пункте 2 приложения 4 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2022 году 1,04, в 2023 году - 1,04 к 2022 году, в 2024 году - 1,04 к 2023 году;

5) в приложении 1 к Закону Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций" коэффициент индексации "G" равным в 2022 году 1,0431, в 2023 году - 1,04 к 2022 году, в 2024 году - 1,04 к 2023 году; коэффициент индексации "U" равным в 2022 году 1,0, в 2023 году - 1,001 к 2022 году, в 2024 году - 1,03 к 2023 году;

6) в приложении 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" коэффициент индексации "G" равным в 2022 году 1,0431, в 2023 году - 1,04 к 2022 году, в 2024 году - 1,04 к 2023 году; коэффициент индексации "U" равным в 2022 году 1,0468, в 2023 году - 1,0115 к 2022 году, в 2024 году - 1,02 к 2023 году;

7) в приложении к Закону Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" коэффициент индексации "G" равным в 2022 году 1,023, в 2023 году - 1,04 к 2022 году, в 2024 году - 1,04 к 2023 году;

8) в пункте 4 приложения 1 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "Ip" на 2022 год 1,0795 к 2020 году, на 2023 год - 1,04 к 2022 году, на 2024 год - 1,04 к 2023 году;

9) в приложении к Закону Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО "Об ответственном обращении с животными в Мурманской области" коэффициент индексации "G1" равным в 2022 году - 1,0, в 2023 году - 1,0 к 2022 году, в 2024 году - 1,0 к 2023 году; коэффициент индексации "G2" равным в 2022 году - 1,0, в 2023 году - 1,0 к 2022 году, в 2024 году - 1,0 к 2023 году;

10) в пункте 1 приложения 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" коэффициент индексации "G" равным в 2022 году 1,04, в 2023 году - 1,04 к 2022 году, в 2024 году - 1,04 к 2023 году;

11) в приложении к Закону Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение" коэффициент индексации "G" равным в 2022 году 1,04, в 2023 году - 1,04 к 2022 году, в 2024 году - 1,04 к 2023 году;

12) в приложении к Закону Мурманской области от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО "О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" коэффициент индексации "G" равным в 2022 году 1,0233 к 2021 году, в 2023 году - 1,04 к 2022 году, в 2024 году - 1,04 к 2023 году;

13) в пункте 2 приложения 1 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2022 году 1,04, в 2023 году - 1,04, в 2024 году - 1,04.

Губернатор Мурманской области А.В.Чибис







