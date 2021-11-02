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02.11.2021,  
11:46
Текст:  Антон Валагин

Названа первая подлодка-штатный носитель ракет "Циркон"

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Первой субмариной, в чье штатное вооружение войдет гиперзвуковая ракета "Циркон" станет АПЛ "Пермь", многоцелевой подводный крейсер проекта 885М "Ясень-М". Это пятая подлодка в серии "Ясеней".

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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- Она будет конструктивно немного отличаться от предшественниц, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Агентство не располагает официальным подтверждением информации о подлодках-носителях гиперзвукового оружия.

Противокорабельная ракета 3М22 "Циркон" проходит испытания. Отработаны пуски с надводного и подводного носителей. Из-под воды ракетой выстрелила АПЛ "Северодвинск", головной корабль проекта "Ясень".

Субмарина "Пермь" заложена в 2016 года и, по данным из открытых источников, предназначена на Тихоокеанский флот. Передача корабля ВМФ планируется в 2025 году.

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