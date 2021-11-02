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02.11.2021,  
09:46
Текст:  Александр Степанов

Названо самое популярное у иностранцев российское оружие

За рубежом у заказчиков большим спросом пользуются российские системы ПВО С-400 и "Панцирь-С1". Как рассказал в интервью РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, эти комплексы стали самыми популярными в 2021 году. Он отметил, что популярность С-400 и "Панцирей" связана в первую очередь с тем, что они доказали свою эффективность в уничтожении беспилотников.

Шугаев также подчеркнул, что повышенным спросом за рубежом пользуется вся наша линейка авиации. "Это минимум 50 процентов нашего объема продаж", - уточнил он.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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По словам директора ФСВТС, у зарубежных покупателей также серьезным спросом пользуются противотанковые комплексы "Корнет", рекативные системы залпового огня "Смерч" и другие комплексы управляемого оружия".

Он также отметил, что снижения объема экспорта российских вооружений в следующем году не ожидается. На сегодняшний день портфель экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения превышает 52 миллиарда долларов.

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Фото: South Korean Military Channel / youtube.com
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