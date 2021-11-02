Названо самое популярное у иностранцев российское оружие

Шугаев также подчеркнул, что повышенным спросом за рубежом пользуется вся наша линейка авиации. "Это минимум 50 процентов нашего объема продаж", - уточнил он.

По словам директора ФСВТС, у зарубежных покупателей также серьезным спросом пользуются противотанковые комплексы "Корнет", рекативные системы залпового огня "Смерч" и другие комплексы управляемого оружия".

Он также отметил, что снижения объема экспорта российских вооружений в следующем году не ожидается. На сегодняшний день портфель экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения превышает 52 миллиарда долларов.